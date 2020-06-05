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Полиция Алабамы подтвердила гибель семи человек
5.6.2020 20:25
Фото: novayagazeta-ug.ru
Правоохранительные органы американского штата Алабама, подтвердив сведения об убийстве семи человек, назвали предварительную версию ЧП.
Инцидент произошел на территории округа Морган.
По данным полиции штата Алабама, проникший в дом злоумышленник открыл огонь по находившимся там людям. После убийства семи человек нападавший успел скрыться.
Ранее в СМИ распространились сообщения о перестрелке. Однако шериф Алабамы Майк Сваффорд пояснил, что все выстрелы были сделаны кем-то посторонним. Кроме того, к моменту прибытия полицейских горела одна из спален дома.
Отмечается, что тела семерых погибших были найдены сотрудниками полиции. Сведений о вероятных подозреваемых из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что сейчас угрозы на месте инцидента уже нет. Ведется расследование.
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