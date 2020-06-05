ИнтерНовости - новости в стране и мире
Риддли Скотт собирается вернуться к сюжету «Чужого»
Риддли Скотт собирается вернуться к сюжету «Чужого»
В Петербурге задержан мужчина, стрелявший в обманутого студента
В Петербурге задержан мужчина, стрелявший в обманутого студента
Полиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстраций
Полиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстраций
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Помпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в НорильскеПомпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в Норильске
Полиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстрацийПолиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстраций
Путин поручил создать в РФ базу генетической информацииПутин поручил создать в РФ базу генетической информации
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 годКонцерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год
Социологи прогнозируют массовые протесты в РоссииСоциологи прогнозируют массовые протесты в России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Булочки из слоеного теста с филе птицы и сыромБулочки из слоеного теста с филе птицы и сыром
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Полиция Алабамы подтвердила гибель семи человек


5.6.2020 20:25
Полиция Алабамы подтвердила гибель семи человекФото: novayagazeta-ug.ru

Правоохранительные органы американского штата Алабама, подтвердив сведения об убийстве семи человек, назвали предварительную версию ЧП.

Инцидент произошел на территории округа Морган.

По данным полиции штата Алабама, проникший в дом злоумышленник открыл огонь по находившимся там людям. После убийства семи человек нападавший успел скрыться.

Ранее в СМИ распространились сообщения о перестрелке. Однако шериф Алабамы Майк Сваффорд пояснил, что все выстрелы были сделаны кем-то посторонним. Кроме того, к моменту прибытия полицейских горела одна из спален дома.

Отмечается, что тела семерых погибших были найдены сотрудниками полиции. Сведений о вероятных подозреваемых из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что сейчас угрозы на месте инцидента уже нет. Ведется расследование.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом
Афроамериканский миллиардер требует $14 трлн за «200 лет рабства»Афроамериканский миллиардер требует $14 трлн за «200 лет рабства»
В Кремле рассчитывают на отмену ограничений к дню парада ПобедыВ Кремле рассчитывают на отмену ограничений к дню парада Победы
Зарегистрирован первый российский препарат от коронавирусаЗарегистрирован первый российский препарат от коронавируса
В Татарстане найдено тело мужчины, упавшего в Волгу с 200-метрового обрыва В Татарстане найдено тело мужчины, упавшего в Волгу с 200-метрового обрыва

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru