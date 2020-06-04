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Скончался актер Михаил Кокшенов
14:21
Фото: livejournal.com
Михаил Кокшенов в молодости
Известный российский артист театра и кино, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался накануне, 4 мая.
Актер умер в больнице, передает РБК со ссылкой на его супругу Наталью Лепехину. Кокшенову было восемьдесят три года.
По данным российских СМИ, Михаил Кокшенов ранее начал проходить лечение в одном из реабилитационных центров Подмосковья.
Михаил Михайлович Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. После окончания Театрального училища им. Щукина он работал в театре им. Маяковского, театре «Эрмитаж», в Московском государственном театре киноактера.
Театральные постановки артист сочетал с активными съемками в кино. Среди наиболее известных лент с его участием нельзя не вспомнить такие кинокартины как "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Спортлото-82", "Ширли-мырли", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".
В 1983 актеру было присвоено звание заслуженного артиста РСФР, в 2002 году Кокшенов стал народным артистом России.
В конце мая в Москве скончался Народный артист РФ Юльен Балмусов, который был старейшим членом труппы Российского академического Молодежного театра. Актер умер на восьмидесятом году жизни от осложнений нового коронавируса COVID-19.
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