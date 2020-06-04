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СМИ: В Москве при взрыве в жилом доме погиб человек
13:34
Фото: vk.com
В результате ЧП, случившегося в московском районе Чертаново, погиб один человек.
По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием, сообщают российские СМИ.
Со ссылкой на столичное управление МЧС РФ уточняется, что еще одного человека удалось спасти, ему оказывают помощь медики.
ЧП случилось по адресу: улица Дорожная, дом 7, корпус 3, в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже девятиэтажного дома. Сигнал о возгорании был принят экстренными службами в 12:25.
Спустя двадцать минут, в 12:45, пожар удалось локализовать. К 12:54 было потушено открытое пламя, пояснили в МЧС. Информация о взрыве газа пока не получила официального подтверждения.
По данным ряда источников, помощь медиков потребовалась после происшествия двум жильцам. Неизвестной остается судьба одного человека, начаты поиски.
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