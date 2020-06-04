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В Норвегии смыло в море прибрежный поселок
00:18
Фото: chinamodern.ru
Восемь домов были унесены в море в результате огромного оползня, который сошел на севере Норвегии.
Как пишут зарубежные СМИ, в воду практически полностью смыло небольшой прибрежный поселок.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, уточняется со ссылкой на экстренные службы Норвегии. Как оказалось, в воду унесло дома, которые использовались в качестве дач. В момент ЧП в строениях не было людей.
ЧП случилось в минувшую среду, 3 июня, в местечке Крокнес (северная провинция Финнмарк). Известно, что ширина оползня превысила 650 метров, а глубина составляла около 160 метров.
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