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В Башкирии оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
13:51
Фото: smi2.net
В Уфе оправдали двух бывших полицейских, которые обвинялись в изнасиловании дознавательницы.
Вердикт по этому громкому делу вынес Верховный суд Башкирии, передают российские СМИ.
Как стало известно, суд рассмотрел апелляционную жалобу осужденных и полностью оправдал двух фигурантов - Салавата Галиева, который ранее занимал пост начальника ОМВД по Кармаскалинскому району, и экс-руководителя ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.
Кроме того, Павлу Яромчуку, в прошлом руководившему отделом по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, Верховный суд Башкирии изменил срок заключения: вместо шести лет колонии общего режима назначено четыре.
Ранее башкирская дознавательница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о групповом изнасиловании. По словам потерпевшей, 30 октября 2018 она стала жертвой сразу трех полицейских. В конце прошлого года это резонансное дело рассмотрел суд первой инстанции: все трое фигурантов были признаны виновными и приговорены к заключению на срок от шести до семи лет.
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