ИнтерНовости - новости в стране и мире
Вакцину от коронавируса успешно испытали в институте Минобороны РФ
Вакцину от коронавируса успешно испытали в институте Минобороны РФ
В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Вакцину от коронавируса успешно испытали в институте Минобороны РФВакцину от коронавируса успешно испытали в институте Минобороны РФ
В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан В США российские соотечественники защитили от мародеров русский ресторан
В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочкиВ Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки
В России меняют правила выдачи автомобильных номеровВ России меняют правила выдачи автомобильных номеров
В России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавирусаВ России осенью могут начать массовую вакцинацию от коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Вакцину от коронавируса успешно испытали в институте Минобороны РФ


01:14
Вакцину от коронавируса успешно испытали в институте Минобороны РФФото: vk.com

Специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ успешно осуществили этап доклинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Исследования проводились на лабораторных животных - обезьянах и хомяках, рассказал руководитель института Сергей Борисевич, интервью с которым опубликовала газета "Красная звезда".

Как стало известно, российским специалистам во время исследований удалось доказать безопасность нового препарата. Кроме того, была подтверждена защитная эффективность вакцины, заявил Сергей Борисевич.

Руководитель института также сообщил о предстоящем испытании вакцины на людях. Для этого уже были отобраны пятьдесят добровольцев из числа российских военных, среди которых - пять женщин. Возраст участников испытаний составляет от 25 до 50 лет.

Ранее стало известно о том, что зарегистрированный в РФ препарат от коронавируса будет применяться исключительно в госпиталях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 291

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Минюст США объявил особо важным дело об убийстве афроамериканца в МиннеаполисеМинюст США объявил особо важным дело об убийстве афроамериканца в Миннеаполисе
После заявления ВОЗ в странах ЕС запрещают гидроксихлорохинПосле заявления ВОЗ в странах ЕС запрещают гидроксихлорохин
Жена полицейского, задушившего Джорджа Флойда, подала на разводЖена полицейского, задушившего Джорджа Флойда, подала на развод
Совладельцу «Зимней вишни» Вишневскому предъявили окончательное обвинениеСовладельцу «Зимней вишни» Вишневскому предъявили окончательное обвинение
Под Новгородом найден краснокнижный «ведьмин котелок»Под Новгородом найден краснокнижный «ведьмин котелок»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru