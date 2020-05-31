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Вакцину от коронавируса успешно испытали в институте Минобороны РФ
01:14
Фото: vk.com
Специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ успешно осуществили этап доклинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Исследования проводились на лабораторных животных - обезьянах и хомяках, рассказал руководитель института Сергей Борисевич, интервью с которым опубликовала газета "Красная звезда".
Как стало известно, российским специалистам во время исследований удалось доказать безопасность нового препарата. Кроме того, была подтверждена защитная эффективность вакцины, заявил Сергей Борисевич.
Руководитель института также сообщил о предстоящем испытании вакцины на людях. Для этого уже были отобраны пятьдесят добровольцев из числа российских военных, среди которых - пять женщин. Возраст участников испытаний составляет от 25 до 50 лет.
Ранее стало известно о том, что зарегистрированный в РФ препарат от коронавируса будет применяться исключительно в госпиталях.
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