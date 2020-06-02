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В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки
2.6.2020 21:11
Фото: smi2.net
Предполагаемым убийцей оказался 39-летний приятель отца девочки, с которым тот распивал спиртное, сообщают представители следственных органов.
Мужчина уже дает признательные показания. В ведомстве пояснили, что он оформил явку с повинной.
Как стало известно, задержанного подозревают в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера. С 39-летним мужчиной, который сам явился в полицию, сейчас проводятся следственные действия.
Ребенок пропал 31 мая. Отец девочки взял ее с собой на рыбалку, а затем, употребив спиртное, оставил дочь без внимания. По версии следствия, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда отпустил собственного ребенка с приятелем - тот вызвался проводить девочку домой.
По пути мужчина напал на девочку, а потем столкнул ее в воду. Представители СКР отметили, что эти обстоятельства уже получили подтверждение по результатам медицинской экспертизой. Неустановленными пока остаются причины смерти ребенка.
Ранее у следователей появились вопросы к отцу погибшей девочки. Предполагалось, что нетрезвый мужчина просто не заметил, что его ребенок пропал. Накануне, 1 июня, отца ребенка задержали в рамках расследования уголовного дела по статье об оставлении в опасности.
Сигнал об исчезновении девочки поступил в экстренные службы в ночь на понедельник. На следующий день тело ребека нашли неподалеку от поселка городского типа Ленино, на дне Северо-Крымского канала. В нескольких метрах от этого места отец девочки в компании приятелей и распивал спиртное.
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