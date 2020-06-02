Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России меняют правила выдачи автомобильных номеров

2.6.2020 16:38

Фото: 3news.ru



В скором времени автовладельцам начнут выдавать новые номера в соответствии с изменениями в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, которые утвердило Министерство внутренних дел РФ. ГИБДД получила возможность использовать новые цифры для присвоения трехзначных региональных кодов автономеров.



Ранее транспортные средства могли получать номера, которые начинались лишь с цифры один или семь. Согласно новым правилам, теперь трехзначные будут начинаться с любой цифры от одного до девяти.



Подробнее ознакомиться с нововведениями можно на официальном интернет-портале правовой информации. О планах внесения изменений объявили еще в минувшем феврале, спустя месяц приказ вступил в законную силу.



Ранее в Сети распространились предположения о том, что в Свердловской области может появиться код региона 666, однако в пресс-службе местного управления ГИБДД эти слухи опровергли. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства, "номеров с кодом 196 хватит не на один год".



Автор: Злата Богатова

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