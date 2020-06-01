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В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика


1.6.2020 20:15
В Татарстане задержан подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчикаФото: livejournal.com

По словам мужчины, они катались с ребенком на велосипедах. Позже мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.

Тело было найдено на берегу пруда в селе Актаныш, по факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Как указано на официальном сайте республиканского СУ СКР, в убийстве шестилетнего мальчика, тело которого нашли в минувшие выходные, подозревают местного жителя. Мужчина, проживавший по соседству с ребенком, уже задержан и дает показания.

Известно также, что 23-летний подозреваемый в прошлом привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, ранее он был поставлен на учет у врача-психиатра. По данным следственных органов, мужчина уже начал давать признательные показания и указал место, где спрятал тело.

После гибели мальчика прокурор Татарстана поручил провести проверку работы органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних Актанышского района, где произошла трагедия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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