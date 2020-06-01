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Ученые хотят накормить голодающих тараканьим «молоком»
1.6.2020 17:24
Фото: allafrica.com
Индийские исследователи собираются накормить голодающих особо питательным молоком из тараканьих кишок, передают зарубежные СМИ.
По мнению ученых, продукт можно использовать как сверхкалорийную пищу, чтобы спасти тех, кому не хватает пищи.
Как стало известно, индийские ученые смогли расшифровать генетическую последовательность генома таракана, и это позволит использовать как сверхкалорийную пищу для голодающих особо питательное молоко. Отчет о результатах этого необычного исследования опубликован в журнале Международного союза кристаллографии в IUCrJ, передает Sciencealert.
Речь идет о тараканах вида Diploptera punctata, которые в своем кишечнике вырабатывают "молоко" для вскармливания потомства. Индийские ученые сообщают, что это вещество содержит втрое больше энергии, чем в том же объеме молока буйвола, а оно гораздо более питательно, чем коровье.
По словам специалистов, в состав тараканьего "молока" также входят жиры, сахара и белки со всеми незаменимыми аминокислотами, необходимыми человеку.
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