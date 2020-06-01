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В Москве из квартиры безработного украли более 5 млн рублей
1.6.2020 13:33
Фото: smi2.net
Столичная полиция проводит проверку, по результатам которой позже примут решение о возбуждении уголовного дела.
По словам потерпевшего, у него украли более 5 млн рублей и $5 тыс.
Как стало известно, преступление было совершено на севере столицы, в одном из домов по улице Башиловская. В полицию обратился неработающих гражданин, заявив о том, что стал жертвой грабителя.
По словам потерпевшего, из его квартиры неизвестный похитил крупную сумму денег? 5 млн 300 тыс. рублей и $5 тыс., пояснили в столичном ГУ МВД России.
Обстоятельства случившегося выясняют оперативные сотрудники.
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