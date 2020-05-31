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В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
31.5.2020 22:08
Фото: vk.com
В соответствии с решением санитарных властей Московской области, верующие получили возможность посещать храмы.
Как указано на официальном сайте Московской епархии РПЦ, богослужения могут проводиться возле церквей.
Митрополит Ювеналий сообщает, что о первом этапе снятия ограничительных мероприятий, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса, объявила главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.
Власти разрешили верующим посещать подмосковные храмы, но пока лишь в небогослужебное время. По словам митрополита, богослужения пока будут совершаться на открытом воздухе, возле храмов, в строгом соответствии со всеми санитарными требованиями.
Напомним, 11 апреля подмосковные храмы были закрыты для посещения верующими. 29 апреля срок действия ограничительных мер было решено продлить.
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