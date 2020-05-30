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Под Новгородом найден краснокнижный «ведьмин котелок»
30.5.2020 19:34
Фото: livejournal.com
Грибы, занесенные в Красную книгу России, обнаружены учеными на территории Новгородской области.
Как информирует пресс-служба регионального правительства, в прошлом "ведьмин котелок" не встречался в области.
Речь идет о саркосоме шаровидной (Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm), которая также получила известность под названиями "земляное масло" и "ведьмин котелок" (так гриб именуют в других странах).
Сразу два места произрастания этого редкого вида ученые выявили в Редровском заказнике. Грибы-аскомицеты были найдены исследователями в лесу около озера Бездонное. В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что эту территорию посетил известный российский орнитолог Александр Мищенко, возглавляющий отечественное общество изучения и сохранения птиц.
Такие грибы ранее находили лишь в Удомельском округе Тверской области и на границе Ленинградской и Псковской областей.
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