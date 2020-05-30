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После перестрелки под Киевом задержаны 20 человек


30.5.2020 00:52
После перестрелки под Киевом задержаны 20 человекФото: tt.inf.ua

Правоохранительные органы Киевской области продолжают расследование инцидента, случившегося утром в пятницу, 29 мая, в городе Бровары.

По данным украинских СМИ, участниками перестрелки стали около сотни мужчин.

По факту ЧП ранее уже возбудили уголовное дело. Первоначально сообщалось о том, что правоохранители задержали одиннадцать человек, у которых было изъято оружие.

Позже в полиции уточнили, что удалось установить личность и задержать уже не менее двадцати причастных к перестрелке. Отмечается, что у подозреваемых было изъято оружие.

Сигнал в экстренные службы поступил от очевидцев. По сведениям полиции Киевской области, в результате ЧП ранения из травматического оружия получили по меньшей мере три участника перестрелки.

Предположительно, причиной конфликта со стрельбой стало выяснение отношений между легальными и нелегальными перевозчиками.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 261

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