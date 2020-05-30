|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
После перестрелки под Киевом задержаны 20 человек
30.5.2020 00:52
Фото: tt.inf.ua
Правоохранительные органы Киевской области продолжают расследование инцидента, случившегося утром в пятницу, 29 мая, в городе Бровары.
По данным украинских СМИ, участниками перестрелки стали около сотни мужчин.
По факту ЧП ранее уже возбудили уголовное дело. Первоначально сообщалось о том, что правоохранители задержали одиннадцать человек, у которых было изъято оружие.
Позже в полиции уточнили, что удалось установить личность и задержать уже не менее двадцати причастных к перестрелке. Отмечается, что у подозреваемых было изъято оружие.
Сигнал в экстренные службы поступил от очевидцев. По сведениям полиции Киевской области, в результате ЧП ранения из травматического оружия получили по меньшей мере три участника перестрелки.
Предположительно, причиной конфликта со стрельбой стало выяснение отношений между легальными и нелегальными перевозчиками.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|