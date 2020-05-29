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В Австралии на работницу зоопарка напали львы
29.5.2020 22:41
Фото: vk.com
ЧП случилось в австралийском городе Наура, сообщает телевизионный канал ABC.
Пострадавшую женщину сразу же доставили в больницу, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Медики оценивают состояние пациентки как критическое.
Как рассказали представители администрации зоопарка Shoalhaven, где произошло нападение, в результате ЧП женщина получила тяжелые ранения в области головы и шеи.
Сразу после случившегося пострадавшую сотрудницу зверинца на вертолете доставили в медицинский центр. Отмечается, что женщина находилась в бессознательном состоянии.
Предположительно, двое львов атаковали женщину, когда она занималась чисткой их вольеров. Специалисты пока не пояснили, чем могло быть вызвано агрессивное поведение животных.
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