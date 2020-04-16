Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин объявил о переносе парада Победы

16.4.2020 18:50

Фото: smi2.net



Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы на более поздний срок.



Как заявил глава РФ, соответствующее поручение он отдал на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.



Российский лидер подчеркнул, что предстоял "непростой, прямо скажем, тяжелый выбор". Владимир Путин говорил об этом в ходе сегодняшнего совещания с постоянными членами Совбеза РФ. По словам президента, дата 9 мая является для нас святой, и "жизнь каждого человека священна".



Для проведения торжественного парада 9 мая подготовку следует начинать "уже прямо сейчас". Однако на данный момент сохраняются чрезвычайно высокие риски, связанные с эпидемией. Пик ее еще не пройден даже в Москве, указал глава государства.



Путин заверил, что в этом году обязательно будут организованы парад Победы и акция "Бессмертный полк". Они обязательно будут проведены, когда отступит угроза. Все будет сделано "тепло и торжественно", и случится это в 2020-м году, который в России ранее был объявлен Годом памяти и славы, сказал президент.



Согласно последним официальным данным, в России выявлено 27 938 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе, 3 448 - за минувшие сутки.



Автор: Злата Богатова

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