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В Башкирии пытались сжечь судебного пристава


29.5.2020 16:15
В Башкирии пытались сжечь судебного приставаФото: smi2.net

По версии следствия, 41-летний подозреваемый хотел отомстить за то, что у него из-за долгов изъяли автомобиль.

После ЧП в Стерлитамаке следственные органы региона уже возбудили уголовное дело, передают российские СМИ.

Как стало известно, злоумышленник облил судебного пристава горючей жидкостью, после чего пытался поджечь. Следствие полагает, что подозреваемый намеревался отомстить за изъятого автомобиля. Машину у него ранее забрали по причине долгов, пояснили представители республиканского СУ СКР.

Отмечается, что трагических последствий удалось избежать благодаря мерам необходимой обороны, которые успел предпринять пристав. Напавшего на него мужчину задержали вскоре после ЧП. Решается вопрос об избрании меры пресечения: следствие собирается просить суд об аресте подозреваемого.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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