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В Якутии из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых возбудили уголовное дело
29.5.2020 13:26
Фото: livejournal.com
В течение мая в пансионате "Доверие" было зарегистрировано пятнадцать случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.
В ходе проверки, которую по факту случившегося проводила прокуратура, в учреждении выявили целый ряд нарушений.
Как стало известно, в пансионате не соблюдался должным образом режим самоизоляции, объявленный ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса. Учитывая это и другие нарушения, после вспышки заболевания было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Пятнадцать случаев заражений новой коронавирусной инфекцией было выявлено в мае как среди сотрудников, так и постояльцев преклонного возраста, пояснили представители прокуратуры Якутии.
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