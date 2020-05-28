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Скончался правозащитник Сергей Мохнаткин
00:05
Фото: naviny.by
Сергей Мохнаткин
В возрасте 66 лет умер известный российский правозащитник Сергей Мохнаткин.
Печальной новостью в своем фейсбуке поделился журналист Виктор Шендерович.
В конце 2019 года Сергея Мохнаткина экстренно госпитализировали, врачи оценивали его состояние как тяжелое. Причиной недомогания стали серьезные осложнения травмы, которая была получена во время пребывания в тюрьме. Как ранее рассказывал сам правозащитник, весной 2016 года ему сломали позвоночник сотрудники ФСИН. Это произошло в исправительной колонии № 4 под Архангельском, где он в тот момент отбывал наказание.
Сергей Мохнаткин являлся руководителем тверского филиала движения "За права человека". В 2010 году его осудили на 2,5 года колонии, признав виновным в применении насилия в отношении представителя власти во время акции "Стратегии 31". Позже он был помилован Дмитрием Медведевым.
Спустя четыре года правозащитник вновь предстал перед судом, его приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима по подобному обвинению. Речь шла о применении насилия к представителям власти на Триумфальной площади в 2013 году. Летом 2016 года суд Котласа вынес решение о продлении срока лишения свободы еще на одиннадцать месяцев. Причиной этого стало оскорбление представителей власти, о котором заявили сотрудники ФСИН.
Весной 2017 года Мохнаткина осудили на два года за дезорганизацию деятельности исправительной колонии. Правозащитника обвиняли в том, что он избил охранника, когда оказывал сопротивление сотрудникам учреждения.
В результате на свободу Сергей Мохнаткин вышел лишь в 2018 году.
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