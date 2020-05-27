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Власти Москвы продлили режим самоизоляции


27.5.2020 22:29
Власти Москвы продлили режим самоизоляцииФото: modscheats.ru

В российской столице продлевают режим самоизоляции. Как стало известно, сохраняются система цифровых пропусков и другие ограничения, которые ранее вводились в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. В соответствии с указом, который сегодня, 27 мая, был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным, режим будет действовать вплоть до 14 июня текущего года.

В этот период в столице нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия, указано в документе, который уже опубликован на официальном портале мэра Москвы. Отмечается, что срок действия цифровых пропусков будет продлен в автоматическом режиме.

По мнению столичного градоначальника, пока еще "преждевременно отменять масочный режим", а также сохраняется необходимость в поддержании социального дистанцирования. В своем блоге Сергей Собянин отметил, что рано отказываться от дистанционной работы, равно как и зазывать в столицу гостей.

Ранее стало известно о том, что с 1 июня в российской столице вновь будут открыты парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья". Кроме того, смягчение ограничительных мер предусматривает возобновление деятельности спортобъектов и мультисервисов, а также приемных пунктов химчисток и прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию другого рода бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с клиентами.

Автор: Злата Богатова

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