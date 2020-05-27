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Глава Удмуртии заразился коронавирусом
27.5.2020 18:45
Фото: vk.com
Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что заразился коронавирусом, передают российские СМИ.
По словам чиновника, взятый у него тест на COVID-19 дал положительный результат.
Круг контактных лиц у него был очень узким, отметил Александр Бречалов. По его словам, все эти люди уже прошли тестирование, "пока у всех отрицательные результаты". Глава Удмуртии также сообщил, что примерно предполагает, когда и при каких обстоятельствах мог быть инфицирован.
Рассказав об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте», Бречалов выразил намерение самоизолироваться и продолжать работать в удаленном режиме.
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