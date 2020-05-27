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В Мексике за сутки умерло более 500 пациентов с коронавирусом
27.5.2020 09:38
Фото: vk.com
На территории Мексики за минувшие сутки был зафиксирован 501 летальный исход в связи с заражением COVID-19.
Количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом стало рекордно высоким за период с начала пандемии.
Со ссылкой на представителей Минздрава Мексики латиноамериканские СМИ сообщают о том, что в стране в общей сложности скончались уже более 8,1 тыс. зараженных. При этом количество зарегистрированных случаев инфицирования на сегодняшний день составляет 74,5 тысячи человек.
Печальное лидерство по числу заболевших и умерших продолжают сохранять Соединенные Штаты. Как отмечается на портале Worldometer, ведущем статистику по коронавирусу, американские власти подтвердили заражение около 1,7 млн человек. Количество летальных исходов составляет сейчас более 24 тыс.
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