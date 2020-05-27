Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Мексике за сутки умерло более 500 пациентов с коронавирусом

27.5.2020 09:38

Фото: vk.com



На территории Мексики за минувшие сутки был зафиксирован 501 летальный исход в связи с заражением COVID-19.



Количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом стало рекордно высоким за период с начала пандемии.



Со ссылкой на представителей Минздрава Мексики латиноамериканские СМИ сообщают о том, что в стране в общей сложности скончались уже более 8,1 тыс. зараженных. При этом количество зарегистрированных случаев инфицирования на сегодняшний день составляет 74,5 тысячи человек.



Печальное лидерство по числу заболевших и умерших продолжают сохранять Соединенные Штаты. Как отмечается на портале Worldometer, ведущем статистику по коронавирусу, американские власти подтвердили заражение около 1,7 млн человек. Количество летальных исходов составляет сейчас более 24 тыс.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 275

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.5.2020 22:29 Власти Москвы продлили режим самоизоляции

Власти Москвы продлили режим самоизоляции 27.5.2020 18:45 Глава Удмуртии заразился коронавирусом

Глава Удмуртии заразился коронавирусом 26.5.2020 22:04 Комары-переносчики лихорадки Зика заполонили опустевшую Ибицу

Комары-переносчики лихорадки Зика заполонили опустевшую Ибицу 26.5.2020 08:18 Во Франции пост мэра города занял 18-летний молодой человек

Во Франции пост мэра города занял 18-летний молодой человек 25.5.2020 22:53 Первые ЕГЭ в России будут проводиться без школьников