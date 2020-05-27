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В Мексике за сутки умерло более 500 пациентов с коронавирусом


27.5.2020 09:38
В Мексике за сутки умерло более 500 пациентов с коронавирусомФото: vk.com

На территории Мексики за минувшие сутки был зафиксирован 501 летальный исход в связи с заражением COVID-19.

Количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом стало рекордно высоким за период с начала пандемии.

Со ссылкой на представителей Минздрава Мексики латиноамериканские СМИ сообщают о том, что в стране в общей сложности скончались уже более 8,1 тыс. зараженных. При этом количество зарегистрированных случаев инфицирования на сегодняшний день составляет 74,5 тысячи человек.

Печальное лидерство по числу заболевших и умерших продолжают сохранять Соединенные Штаты. Как отмечается на портале Worldometer, ведущем статистику по коронавирусу, американские власти подтвердили заражение около 1,7 млн человек. Количество летальных исходов составляет сейчас более 24 тыс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 275

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