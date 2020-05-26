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Во Франции пост мэра города занял 18-летний молодой человек
26.5.2020 08:18
Фото: plantsvideoworld.ru
18-летний Уго Биолли, возможно, является самым юным городским советником во Франции.
Как передают зарубежные СМИ, юноша занял пост мэра в небольшом городке Виньзе.
Отмечается, что 18-летний Уго Биолли был единственным кандидатом, выдвинутым на должность градоначальника Винзье, а уходящий мэр не стал баллотироваться на новый срок. Население этого городка, согласно последним официальным данным, составляет 450 человек.
В числе первоочередных задач, о которых объявил избранный мэр, раздать местному населению защитные респираторы, а также решение наиболее актуальных вопросов, связанных с кризисом медицинских учреждений из-за пандемии коронавируса.
Ранее на пост мэра французского города Тиллуа-Лес-Маршьен, который находится неподалеку от Лилля, избрали 55 летнюю женщину-трансгендера Мари Ко.
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