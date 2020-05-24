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На Чукотке 4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8
07:49
Фото: divanews.ru
Сегодня, 26 мая, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 26 мая в Анадыре (Чукотский автономный округ), передают российские СМИ.
Авария, в результате которой погибли четыре человека, случилась в аэропорту федерального значения им. Рытхэу (Угольные Копи).
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в региональном правительстве, причиной аварии могли стать технические неполадки. Обстоятельства случившегося выясняются.
По предварительной информации, в результате жесткой посадки погибли четыре человека, заявили представители правительства региона,
Глава администрации Анадырского района Чукотки Сергей Савченко пояснил, что авария случилась, когда вертолет испытывали после ремонта. По его словам, после удара о землю летательный аппарат загорелся, передает ТАСС.
Савченко также уточнил, что все четверо погибших являются военными.
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