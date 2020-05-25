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Большинство россиян знают автора строчки «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»


25.5.2020 07:24
Иосиф БродскийФото: vk.com
Иосиф Бродский

Как показали результаты социологического опроса, большинству россиян известно, что автором строчки "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку" является поэт Иосиф Бродский.

Исследование было приурочено к 80-летнему юбилею со дня рождения литератора.

Как отмечается на портале стопкоронавирус.рф, верно указать Иосифа Бродского смогли большинство участников опроса. Их количество составило от 56 до 77% на различных площадках проведения исследования.

При этом выяснилось, что 15-16% респондентов были убеждены в авторстве представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Все остальные мнения были почти поровну распределены между такими известными отечественными литераторами как Владимир Маяковский, Борис Пастернак и Роберт Рождественский.

В опросе приняли участие свыше сорока тысяч человек.

Выдающийся поэт Иосиф Бродский родился в Ленинграде 24 мая 1940 года в Ленинграде. В середине прошлого века он начал сближаться с группой литераторов, включая Евгения Рейна и Анатолия Наймана, был знаком с Анной Ахматовой.

В 1963 году авторы опубликованного в газете "Вечерний Ленинград" фельетона обвинили Бродского в тунеядстве и "паразитическом образе жизни". Спустя несколько лет литератору в ультимативной форме рекомендовали уехать в Израиль.

4 июня 1972 года лишенный гражданства СССР поэт отправился в Вену. В 1987 году Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В последние годы жизни литератор жил в Нью-Йорке, где скончался 28 января 1996 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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