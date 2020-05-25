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Американка с синдромом Дауна окончила университет
25.5.2020 00:12
Фото: futureofwriting.com
Университет Роуэн
В штате Нью-Джерси 24-летняя девушка с синдромом Дауна смогла получить степень бакалавра в области радио, телевидения и кино, окончив Университет Роуэн. В вузе отметили, что Анна Рубрайт не имела никаких особых условий во время обучения.
В Соединенных Штатах 24-летняя девушка с синдромом Дауна окончила вуз в городе Глассборо и получила диплом. Как передает Forbes, теперь Анна Рубрайт является специалистом в области радио, кино и телевидения.
В этом году традиционное торжество по случаю вручения дипломов было организовано онлайн из-за коронавирусной пандемии. Выступивший во время церемонии ректор университета Джон Вудраф назвал достижения Анны Рубрайт удивительными.
Руководитель вуза подчеркнул, что у девушки есть твердое "желание никогда не сдаваться". Вудраф также добавил, что в период обучения в университете для Рубрайт не делалось никаких поблажек.
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