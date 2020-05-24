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После стрельбы в Москве задержаны девять человек
24.5.2020 23:09
Фото: novorosinform.org
Девять человек были задержаны после инцидента со стрельбой, который произошел на стоянке на юге Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Полицейские устанавливают причастность каждого из них к случившемуся.
Первоначально в СМИ появилась информация о трех задержанных. Позже в полиции Москвы уточнили сведения об инциденте, который произошел на Каширском шоссе. Как стало известно, правоохранители задержали в общей сложности девять человек, один из которых в результате ЧП получил ранения. Причастность каждого из них к случившемуся на автостоянке устанавливается, сообщает ТАСС.
Перестрелка произошла сегодня вечером рядом с ЖК "Ясный". Участники конфликта уехали оттуда на нескольких машинах, после чего в полиции объявили план "Перехват".
По словам очевидцев, звуки стрельбы были слышны в течение по меньшей мере двадцати минут. В ряде источников также появились сообщения о том, что как минимум четверо задержанных являются жителями Оренбуржья.
Следственные органы уже приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям, в частности, покушении на убийство и хулиганстве. Обстоятельства инцидента выясняются.
Известно также, что участники конфликта были вооружены травматическими пистолетами и охотничьими ружьями "Вепрь" и "Сайга".
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