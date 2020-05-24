Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Прикамье за два дня умерли девять пациентов с SARS-CoV-2

24.5.2020 14:40

Фото: vk.com



За последние сутки в Пермском крае было зафиксировано пять летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.



Днем ранее местные власти сообщили о смерти четырех зараженных SARS-CoV-2.



Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с новым коронавирусом COVID-19, за последний день от осложнений коронавируса скончалась 68-летняя женщина и 79-летний мужчина, а также было подтверждено заражение у трех пациентов, умерших ранее.



Накануне, 23 мая, власти Пермского края информировали о том, что число жертв эпидемии SARS-CoV-2 увеличилось еще на четыре человека. В течение суток скончались четверо пожилых пациентов, а также посмертно выявили заражение у 59-летнего мужчины.



По данным официальной статистики, количество летальных исходов в регионе сейчас составляет 45.



За период с начала вспышки коронавируса в России было выявлено в общей сложности 344 481 случаев заражения, в том числе, 8 599 - за минувшие сутки. В мире на текущий момент зарегистрировано 5 310 362 инфицированных. Прирост за день составил около 99,5 тыс. человек.



Автор: Злата Богатова

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