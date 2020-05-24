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В Москве в возрасте 84 лет умер «аллигатор Гитлера»


24.5.2020 01:07
В Москве в возрасте 84 лет умер «аллигатор Гитлера»Фото: khabarfoori.com

В Московском зоопарке скончался один из наиболее известных его обитателей — легендарный аллигатор Сатурн.

По легенде, распространенной в столице, в прошлом крокодил принадлежал Адольфу Гитлеру.

Как пишут СМИ, Сатурн появился на свет в Соединенных Штатах, предположительно, в Миссисипи, в 1936 году. Вскоре после рождения он был пойман ловцами рептилий, которые передали его в Берлинский зоопарк.

Остается неизвестным, как звали крокодила, пока он жил в Германии. По слухам, около его террариума регулярно останавливался рейхсканцлер Адольф Гитлер. Позднее даже распространились сведения о том, что аллигатор стал чуть ли не личным питомцем фюрера. Впрочем, каких-либо доказательств этого историки пока не обнаружили.

В период Второй мировой войны, когда в Берлинском зоопарке возникли трудности с обеспечением животных пищей, смотрители делали все возможное, чтобы спасти своих подопечных. При бомбежке, которая случилась 23 ноября 1943 года, погибли многие обитатели зверинца. Одна из бомб угодила в здание аквариума, где располагался террариум. В отличие от десятков сородичей, миссисипскому аллигатору удалось выползти в безопасное место.

В Берлинском зверинце до войны находилось порядка 16 тыс. животных. После мая 1945 года в живых осталось меньше сотни из них.

Какое-то время Сатурну пришлось провести на улицах военного Берлина, а в 1946 году он был пойман британскими солдатами. Сначала рептилию увезли в Лейпцигский зоопарк, сохранившийся лучше, чем Берлинский. В результате аллигатор оказался на территории, которая в тот момент находилась под контролем Советского Союза. Вскоре вместе с бойцами Красной армии он отправился в Москву, где и прожил оставшуюся жизнь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 353

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