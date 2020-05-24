|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США испытали боевой лазер против беспилотника в Тихом океане
24.5.2020 00:19
Фото: us navy, twitter
Вооруженные силы Соединенных Штатов осуществили испытание лазерного оружия в акватории Тихого океана.
Как информирует пресс-служба Пентагона, это произошло 16 мая.
В сообщении американского оборонного министерства указано, что лазерная установка была размещена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland. Испытания ее проводились неподалеку от военно-морской базы Соединенных Штатов в Перл-Харборе.
Пресс-служба Пентагона уточняет, что речь идет о т.н. системе твердотельного лазерного оружия — Solid State Laser Weapons System Demonstrator. Ведомство опубликовало видеозапись, на кадрах которой можно увидеть установку, размещенную на носу военного корабля. Она выпускает яркий луч, который распространяется вдоль водной поверхности воды и поражает летящий там беспилотник.
В прошлом американские военные уже неоднократно проводили испытания лазерного вооружения. В этом случае такое оружие было впервые использовано для уничтожения беспилотного летательного аппарата в море.
Ранее десять государств, входящих в состав Евросоюза, с сожалением отозвались на выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе. Соответствующее совместное заявление опубликовали дипломатические ведомства стран: на решение американской администрации отреагировали бельгийские, германские, испанские, итальянские, люксембургские, нидерландские, финляндские, французские, чешские и шведские власти.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|