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В Европе выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу
22.5.2020 22:30
Фото: bgnesagency.com
Десять государств, входящих в состав Евросоюза, с сожалением отреагировали на выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе.
Соответствующее совместное заявление опубликовали дипломатические ведомства стран.
Сожаление по поводу решения американской администрации выразили бельгийские, германские, испанские, итальянские, люксембургские, нидерландские, финляндские, французские, чешские и шведские власти. В тексте, который был опубликован в связи с выходом США из Договора об открытом небе подчеркивается, что в указанных странах разделяют обеспокоенность Вашингтона "по поводу выполнения Россией положений этого соглашения".
В совместном заявлении МИД десяти европейских стран указано, что договор представлял собой важный элемент системы укрепления доверия. Речь идет о структуре, созданной в последние десятилетия в целях повышения прозрачности и безопасности в евроатлантическом регионе.
Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения, подписанного 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями двадцати трех государств, входивших в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Москва ратифицировала договор 26 мая 2001 года. На сегодняшний день соглашение подписали тридцать четыре государства, которые имеют возможность совершать облеты территорий друг друга, чтобы контролировать деятельность других стран в военной сфере.
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