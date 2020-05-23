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В ВОЗ объявили о скорой ликвидации сонной болезни
23.5.2020 23:21
Фото: alluremedia.com.au
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о практически полной ликвидации сонной болезни, передает ТАСС. По данным специалистов, заболевания уже нет на территории восьми стран Африки. В некотором объеме оно сохраняется только в пределах Демократической республики Конго (ДРК).
Специалисты ВОЗ совместно с представителями ООН проследили за тем, как в течение последних двух лет сонная болезнь распространялась в африканских государствах. Эксперты установили, что зона заболевания сократилась и теперь составляет около 200 тысяч кв. км.
В отчете, который опубликовал научный журнал PLoS Neglected Tropical Diseases, указано, что количество выявленных носителей сонной болезни впервые понизилось до уровня менее тысячи человек.
По мнению экспертов, можно считать, что эпидемия этого заболевания будет окончательно ликвидирована до конца текущего года. Задача, которую ВОЗ поставила перед собой еще в 2012 году, в скором времени будет успешно решена, надеются специалисты. По их словам, как только эта цель будет достигнута, начнется подготовка к полному уничтожению западноафриканской версии этой болезни. Предполагается, что это удастся сделать за десять лет - к 2030 году.
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