|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Госдепе США могут создать отдел по реагированию на пандемии в противовес ВОЗ
23.5.2020 22:11
Фото: worldenergynews.gr
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сейчас рассматривает возможность создания в Госдепартаменте нового отдела, передает Politico.
Со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении, газета сообщает о том, что новое подразделение будет заниматься глобальными мерами реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.
Идея формирования спецподразделения внутри американского дипломатического министерства появилась вследствие отсутствия согласованности различных организаций страны в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Как пишет газета, новый отдел внешнеполитического ведомства в некотором роде будет дублировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее власти США объявили о том, что прекращают финансирование организации, обвинив ее в сокрытии данных о распространении коронавируса. Дональд Трамп, в прошлом уже не раз выступавший с критикой в адрес ВОЗ, позднее назвал условия для возобновления членских взносов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|