|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В центре Москвы задержан мужчина, захвативший заложников в отделении Альфа-Банка
23.5.2020 16:21
Фото: vk.com
На улице Земляной Вал завершена полицейская операция по освобождению заложников, которые были захвачены злоумышленником, передает агентство "Интерфакс".
Подозреваемый задержан.
Как рассказали агентству представители силовых структур Москвы, при себе задержанный имел лишь муляж бомбы. Предположительно, мужчина пошел на преступление из-за долгов по кредитам.
Отмечается, что захватчик вел себя довольно неадекватно. Вероятно, мужчина находился под воздействием неких стимуляторов. Общаясь с сотрудниками банка и полицейскими он выдвигал абсурдные противоречивые требования. По данным ряда источников, он просил привезти к нему Ольгу Бузову.
ЧП случилось в отделении Альфа-Банка, расположенном в самом центре российской столицы. В здание на Земляном валу вошел мужчина в форме курьера одной из сетевых компаний по доставке еды. Он заявил о минировании помещения и взял заложников.
В банке позже пояснили, что всем сотрудникам отделения удалось быстро покинуть здание. Внутри оставался лишь один человек, помимо нападавшего.
В правоохранительных органах Москвы, подтвердив задержание злоумышленника, пока не назвали количество освобожденных заложников. Известно лишь, что по факту инцидента уже возбудили уголовное дело.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|