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Под Житомиром убиты семь бойцов нацгвардии Украины
22.5.2020 14:10
Фото: vk.com
ЧП случилось близ села Новоселица в Житомирской области, куда отправилась порыбачить компания киевлян, сообщают украинские СМИ.
По предварительным данным, нетрезвый арендатор ставка расстрелял семерых знакомых после конфликта.
Со ссылкой на источники в МВД страны уточняется, что жертвами массового убийства стали военнослужащими Нацгвардии Украины и батальона им. Кульчицкого.
Нападавший был задержан вскоре после инцидента, сейчас с ним работают следователи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, наначен ряд экспертиз.
Известно, что преступление было совершено после совместного распития спиртного. По предварительным данным, вскоре после стихийно возникшего конфликта, обстоятельства которого выясняются, подозреваемый взял в руки оружие. Несколько человек были убиты спящими.
Спастись смог лишь один из мужчин. Пробравшись через лес к ближайшему поселку, он рассказал о случившемся и обратился в правоохранительные органы.
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