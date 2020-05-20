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В Швецию из Московского зоопарка доставлен самый большой орел в мире
20.5.2020 17:40
Фото: culture.ru
В зоопарк Кольморден, наиболее крупный питомник на территории Скандинавии, который расположен в центре Швеции, прибыли переданные Московским зоопарком белоплечие орланы.
Две птицы были доставлены в рамках международной программы по сохранению исчезающих видов.
Один из орланов, прибывших в шведский питомник, ранее был признан самым большим в мире из своего вида, пишет Aftonbladet. По данным газеты, размах крыльев у этой птицы составляет около 2,5 метров, а вес- порядка 10 кг.
Две особи, переданные Московским зоопарком, уже доставлены в зоопарк Кольмордена, который находится под Норрчепингом. Сотрудники шведского питомника выразили надежду, что редкие птицы начнут размножаться и заводить детей, и это поможет защитить их от вымирания.
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