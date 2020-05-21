Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд Москвы не стал менять подсудность рассмотрения дела об аргентинском кокаине

21.5.2020 21:38

Фото: smi2.net



Защитники фигурантов этого дела настаивали на том, чтобы рассмотрение проходило в столичном Дорогомиловском суде, передает ТАСС.



Соответствующая просьба адвокатов была отклонена: Солнцевский суд Москвы отказался менять подсудность рассмотрения дела об аргентинском кокаине, оставив без удовлетворения просьбу адвокатов.



По словам адвоката одного из обвиняемых Александра Костанянца, подсудность была выбрана с учетом точки приземления самолета на ВВП аэропорта "Внуково". Вместе с тем, все чемоданы с наркотиками были перекинуты на базу МИД РФ, где и производилось задержание. Юрист пояснил, что по его мнению, "Солнцевский суд - это не тот суд, который нужен по закону" в данном случае.



По причине пандемии коронавируса суд пока так еще и не приступил к рассмотрению дела. Начало слушаний по существу отложили уже в пятый раз, не распуская коллегию присяжных. При конференцсвязь с обвиняемыми установлена не была. Рассказав об этом, Костанянц добавил, что следующее заседание назначили на 16 июня.



Напомним, уголовное дело возбудили в ноябре 2017 года по факту поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. Попытка была пресечена совместными действиями российских и аргентинских правооранителей. При этом партию кокаина весом около 400 кг обнаружили на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе. Наркотики, установило следствие, принадлежали одному из технических работников дипмиссии, на тот момент уже покинувшему страну.



Позднее сотрудник дипмиссии - Али Абянов - был задержан в России, как и двое его подельников - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов. Вероятный организатор преступной схемы Андрей Ковальчук был арестован на территории ФРГ. По версии следствия, работавшим бухгалтером Али Абыянов пронес чемоданы с кокаином в помещение школы, расположенной на территории посольства РФ в аргентинской столице.



В рамках расследования также были задержаны работавший в полицейском управлении Буэнос-Айреса Иван Близнюк и его коллега Александр Чикало. Близнюк в прошлом не раз ездил в Россию в целях организации образовательных программ для силовиков.



Автор: Злата Богатова

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