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России предсказывают резкий рост числа смертей от рака


21.5.2020 08:17
России предсказывают резкий рост числа смертей от ракаФото: vk.com

Онколог предупредил о риске скачка заболеваемости раком осенью, пишут российские СМИ.

С таким прогнозом выступил заведующий отделением онкоколопроктологии в Московской городской онкологической больнице № 62 Илья Черниковский, пишут "Известия".

В беседе с газетой Илья Черниковский пояснил, что две из трех больниц на территории Северо-Западного округа Москвы, специализирующихся на лечении рака прямой кишки, было решено перепрофилировать для оказания помощи зараженным коронавирусом. В результате больница № 62 начала принимать больше пациентов.

По мнению специалиста, медицинские учреждения, где лечились больные с онкологическими проблемами "лучше не стоило трогать". Черниковский считает, что даже в условиях пандемии их работу следовало оставить в прежнем режиме, чтобы пациенты могли рассчитывать на качественную помощь.

В результате возникла опасность того, что в осеннее время резко возрастет число заболевших раком, отметил врач. По его словам, может существенно увеличиться количество пациентов, которые будут в тяжелом состоянии, что осложнит лечение и ухудшит прогноз.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 623

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