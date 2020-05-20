Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ДНР и ЛНР привели войска в полную боеготовность

20.5.2020 20:59

Фото: livejournal.com



В связи с участившимися обстрелами со стороны украинских военных руководство Донецкой и Луганской народных республик привело свои войска в повышенную боевую готовность.



Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале главы ДНР Дениса Пушилина.



Как указано в заявлении главы ДНР, силы Народной милиции республики были приведены в повышенную готовность из-за активизировавшихся обстрелов со стороны ВСУ. Представитель донецкого руководства при этом выразил готовность к началу прямого конструктивного диалога с Киевом, если украинская сторона будет добросовестно выполнять все договоренности. Однако в Донецке не могут "бесконечно проявлять миролюбие в одностороннем порядке", - подчеркивается в тексте.



Одновременно по указанию лидера ЛНР Леонида Пасечника были приведены в полную боеготовность подразделения соседнего региона. По данным СМИ со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР, 16 мая киевские силовики продолжили обстрел ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", питавшей важные инфраструктурные объекты и жилой сектор. На следующий день, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, украинские военные атаковали бригаду по ремонту, которая устраняла последствия обстрела, а также патруль СММ ОБСЕ. В тот момент он проводил мониторинг ремонтных мероприятий.



Ранее в Киеве заявили о том, что украинский президент Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию по урегулированию ситуации в Донбассе. Как рассказала журналистам депутат Верховной рады Марина Бардина ("Слуга народа"), первоначально глава государства пытался продолжать линию его предшественника, но убедился в ее неэффективности.



Автор: Злата Богатова

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