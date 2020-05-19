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Установлена причастность экс-президента Киргизии к убийству спецназовца
19.5.2020 17:22
Фото: pogovorim.by
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев причастен к убийству бойца спецподразделения "Альфа", сообщает Генпрокуратура страны.
Силовик погиб в августе прошлого года, когда в селе Кой-Таш Чуйской области штурмовали резиденцию экс-главы государства.
Как информирует Генеральная прокуратура Киргизии, бывший президент страны Алмазбек Атамбаев причастен к убийству бойца спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Результаты экспертизы, проведенной в рамках следствия, свидетельствуют о том, что смертельный выстрел производился из охотничьего ружья, СВД (винтовки), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Уточняется, что на это указывают остатки пули на бронежилете и одежде погибшего силовика Усенбека Ниязбекова.
Ниязбеков погиб в августе прошлого года, когда в селе Кой-Таш Чуйской области штурмовали резиденцию экс-главы государства.
Бывшего президента Атамбаева задержали 8 августа, после спецоперации, которая шла около суток. В результате столкновений тогда пострадали свыше ста человек. Экс-глава Киргизии с того момента остается в СИЗО ГКНБ.
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