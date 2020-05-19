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На Урале в лесу нашли десятки новых правительственных автомобилей
19.5.2020 16:21
Фото: travels-inform.ru
Множество новых автомобилей Toyota Camry, брошенных в лесу на территории Челябинской области, обнаружил местный житель.
Как передают региональные СМИ, речь идет о десятках машин, которые находятся там уже полгода.
По данным портала 74.ru, автомобили примерно полгода назад начали пригонять в лес небольшими партиями. Предположительно, машины были ранее закуплены специально под саммиты, на них еще никто не ездил.
Уточняется, что автомобили, часть которых ранее перегнали с улицы Лесопарковой, находятся на территории Челябинского областного центра реабилитации. В данном бюджетном учреждении после начала пандемии начал работу обсерватор для тех, кто не так давно возвратился из других стран.
Случившееся прокомментировали в правительстве Челябинской области. По словам чиновников, закупка действительно проводилась для саммитов ШОС и БРИКС и ряда других официальных мероприятий, которые были запланированы на этот год, но были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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