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В Белоруссии оппозиционеров обвинили в попытке заразить коронавирусом сотрудников ЦИК
19.5.2020 15:53
Фото: smi2.net
Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина высказала обвинения в адрес соратников оппозиционного политика Николая Статкевича, заподозрив их в желании сорвать работу ЦИК. Как заявила Ермошина на сегодняшнем заседании комиссии в Минске, ее коллег пытались заразить новым коронавирусом.
По словам Лидии Ермошиной, среди сторонников Николая Статкевича есть женщина, у которой ранее подтвердился коронавирус. Зная об этом, в составе группы оппозиционера не раз приезжала в Центризбирком и требовала, чтобы документы у нее принимали исключительно в кабинете. Сейчас эта женщина, согласно действующему законодательству, изолирована и находится на карантине.
Глава ЦИК добавила, что сторонники Статкевича пытались "ввергнуть в коллапс" деятельность комиссии и "вывести из работоспособного состояния весь аппарат". Ермошина подчеркнула, что речь идет о непорядочном и подлом поведении.
Центризбирком отказался регистрировать инициативную группу Николая Статкевича, указав на его непогашенную судимость.
Предполагается, что выборы на пост белорусского президента состоятся 9 августа 2020 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко уже прошел соответствующую регистрацию в ЦИК.
Ранее ОБСЕ и международная неправительственная организация "Репортеры без границ" вступились за задержанных белорусских журналистов, блогеров и их сторонников.
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