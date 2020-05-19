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В Белоруссии оппозиционеров обвинили в попытке заразить коронавирусом сотрудников ЦИК


19.5.2020 15:53
Лидия ЕрмошинаФото: smi2.net
Лидия Ермошина

Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина высказала обвинения в адрес соратников оппозиционного политика Николая Статкевича, заподозрив их в желании сорвать работу ЦИК. Как заявила Ермошина на сегодняшнем заседании комиссии в Минске, ее коллег пытались заразить новым коронавирусом.

По словам Лидии Ермошиной, среди сторонников Николая Статкевича есть женщина, у которой ранее подтвердился коронавирус. Зная об этом, в составе группы оппозиционера не раз приезжала в Центризбирком и требовала, чтобы документы у нее принимали исключительно в кабинете. Сейчас эта женщина, согласно действующему законодательству, изолирована и находится на карантине.

Глава ЦИК добавила, что сторонники Статкевича пытались "ввергнуть в коллапс" деятельность комиссии и "вывести из работоспособного состояния весь аппарат". Ермошина подчеркнула, что речь идет о непорядочном и подлом поведении.

Центризбирком отказался регистрировать инициативную группу Николая Статкевича, указав на его непогашенную судимость.

Предполагается, что выборы на пост белорусского президента состоятся 9 августа 2020 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко уже прошел соответствующую регистрацию в ЦИК.

Ранее ОБСЕ и международная неправительственная организация "Репортеры без границ" вступились за задержанных белорусских журналистов, блогеров и их сторонников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 486

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