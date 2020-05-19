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Священники РПЦЗ провели воздушный крестный ход против COVID-19 над Нью-Йорком
19.5.2020 13:48
Фото: dreamstime.com
После множества просьб верующих и по благословению главы Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополита Илариона с молитвой о скорейшем прекращении пандемии коронавирусной инфекции епископ Манхэттенский Николай пролетел над Нью-Йорком на частном самолете, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-службу РПЦЗ отмечается, что священнослужитель проводил воздушный крестный ход с чудотворной Курской-Коренной иконой Богородицы, которую считают главной святыней русского зарубежья. В ходе молитвенной акции участники крестного хода пролетели над Манхэттеном и районами и пригородами Большого Нью-Йорка, а также графством Лонг-Айленд.
Учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса митрополиты Иларион и Николай сейчас остаются в синодальной резиденции первоиерарха РПЦЗ в Нью-Йорке. Каждый день они совершают молитвы перед Курской-Коренной иконой о врачах и медицинских работниках, а также болящих и скорейшем избавлении от этого "губительного поветрия", сообщили в Русской зарубежной церкви.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 4,8 млн. За минувшие сутки прирост выявленных случаев составил 88 323. В России по состоянию на 19 мая было подтверждено 299 941 положительных теста, в том числе, 9 263 - за последний день.
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