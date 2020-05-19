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В Бангладеш и Индии из-за угрозы циклона эвакуируют 2 млн человек
19.5.2020 12:41
Фото: himalayandiary.com
Власти Бангладеш и Индии приняли решение о необходимости эвакуировать более 2 млн человек из-за надвигающегося на эти страны циклона "Амфан".
Перемещение людей из районов, которые могут пострадать от стихийного удара, осложняется карантинным режимом.
Мероприятия по эвакуации затруднены в связи с карантинными мерами, которые ранее были объявлены в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Граждан, которым предстоит на время покинуть свои дома, просят строго соблюдать определенные меры, включая использование масок и перчаток.
Предполагается, что циклон обрушится на прибрежные районы Бангладеш и Индии уже завтра, 20 мая. По данным специалистов, сейчас скорость порывов ветра в эпицентре "Амфана" уже достигает около 200 км в час.
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