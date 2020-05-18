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Bloomberg: более 108 млн китайцев попали под новый карантин
18.5.2020 20:54
Фото: livejournal.com
Китайские власти в связи с новой вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 вновь объявили о введении жестких карантинных мер.
Условия изоляции на этот раз могут затронуть более 108 млн жителей страны, передает Bloomberg.
Со ссылкой на собственные источники агентство сообщает о том, что новые карантинные меры, связанные с выявлением очага заражения COVID-19, были введены в северо-восточной части страны. Предположительно, в условиях изоляции оказались около порядка 108 млн китайцев.
Администрация провинции Цзилинь объявила о мерах, ранее уже вводившихся в Ухане. После выявления новых случаев заражения был запрещен въезд и выезд поездов и автобусов, полностью закрылись школы. Кроме того, объявлен карантин в ряде крупных жилых комплексов.
Провинция Цзилинь расположена у границы с РФ. В течение последних нескольких дней там было зафиксировано более тридцати зараженных коронавирусом. По данным ряда источников, заражение связывают с людьми, которые прибыли из России, будучи инфицированными COVID-19.
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