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В омуте под Костромой найден мертвым пропавший в Москве профессор
18.5.2020 20:17
Фото: livejournal.com
Следственные органы Костромской области по итогам предварительной проверки возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Поиски профессора университета из Москвы велись в осени прошлого года, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на прокуратуру Костромского района уточняется, что останки неустановленного на тот момент мужчины обнаружили в русле реки Кострома еще в минувшем апреле. ЧП случилось в районе Шуваловского омута, который расположен близ деревни Сущево. По данным ведомства, в брюках погибшего мужчины "находилась сумка с камнями".
В ходе начатого разбирательства местные следователи выяснили, что погибший 54-летний мужчина в прошлом был профессором Государственного университета управления в Москве. Он считался пропавшим с 1 ноября 2019 года, когда вышел из дома, направившись на работу.
По информации поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", профессора пытались отыскать на территории Подмосковья, а также Владимирской, Ивановской и Костромской областей.
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