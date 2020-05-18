Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кадыров потребовал уволить медиков, распространявших слухи о нехватке масок

18.5.2020 06:02

Фото: surfingbird.ru



Как заявил глава Чечни, в республике сейчас имеется достаточное количество оборудования и медикаментов, а также средств защиты, включая маски.



Регион может оказывать помощь другим, подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба.



В эфире ЧГТРК "Грозный" Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы. Медработники ранее распространили сообщения о нехватке в учреждении средств защиты для работы с коронавирусными пациентами. Однако эта информация не соответствует действительности, подчеркнул глава региона.



По словам Кадырова, Чечня может "оказывать помощь другим регионам". Республика закупила миллионы масок, в наличии как минимум 30-40 тыс. противочумных костюмов. Никакого дефицита нет, всего хватает - медицинского оборудования, лекарств и кислорода, поэтому "провокаторов надо уволить".



В ходе заседания глава Чечни включил аудиозапись, на которой рассказывалось о смерти женщины-врача, которая работала в больнице в Гудермесе. Затем прозвучало заявление ее сына о том, что на самом деле его мать жива.



Кадыров пояснил, что подобные материалы рассылает в последнее время "какая-то сумасшедшая". В результате "об этом говорят все ведущие правозащитники", не проверяя данных. Но врачи должны снимать панику и успокаивать людей, подчеркнул чеченский лидер.



По информации главы республиканского Минздрава Эльхана Сулейманова, больница в Гудермесе является на сегодняшний день одной из лучших в регионе. 12 мая было принято решение о ее перепрофилировании под оказание помощи пациентам с COVID-19. Уже на следующий день скла учреждения был заполнен всем необходимым для работы с такими больными, включая средства защиты для медиков.



Прокомментировав сообщения о нехватке масок в Гудермесской больнице, которые распространились в социальных сетях и СМИ, чеченский министр выразил мнение о том, что "речь идет о провокации".



Автор: Злата Богатова

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