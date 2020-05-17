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Россияне могут наблюдать за МКС невооруженным глазом до конца мая
17.5.2020 20:20
Фото: fruugo.com
Роскосмос предложил жителям России рассмотреть МКС невооруженным глазом.
Как пояснили в госкорпорации, вплоть до начала лета станция будет видна на небе в виде яркой звездочки, которая за несколько минут проносится с юго-запада на юго-восток.
Соответствующая публикация появилась сегодня на официальной странице "Роскосмоса" в социальной сети "ВКонтакте". Как указано в тексте, на протяжении всего мая жители большей части нашей страны и государств ближнего зарубежья могут воспользоваться сезоном вечерней видимости Международной космической станции (МКС).
В госкорпорации пояснили, что нужно лишь в определенное "время взглянуть на небо", чтобы передать привет находящимся сейчас в космосе Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди.
В Роскосмосе добавили, что в этот период МКС будет визуально напоминать яркую звездочку. За несколько минут она будет пролетать с юго-запада на юго-восток, а потому лучше ее отслеживать на южном небосклоне.
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