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В Госдуме Зеленскому посоветовали начать сжигать книги
16.5.2020 15:02
Фото: книги b-port.com
Введение киевскими властями санкций против МГУ, Эрмитажа и Русского географического общества прокомментировал Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий комитет Государственной думы РФ по образованию и науке.
По словам парламентария, Украина отреклась от великой культуры.
Днищем назвал решение украинского президента глава комитета Госдумы по образованию и науке. Как написал Вячеслав Никонов в своем Facebook, прокомментировав санкции Владимира Зеленского, в Киеве сначала "отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры".
По словам парламентария, исправить "острый дефицит или полное отсутствие мозгов" украинскому руководству не удастся. При этом Никонов посоветовал Зеленскому и киевским властям "начать еще сжигать на кострах книги", чтобы усилить "сходство с нацистским режимом".
Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ. Согласно указу, который подписал президент Украины, в отношении целого ряда российских учреждений культуры и науки в течение трех лет будут действовать ограничительные меры.
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