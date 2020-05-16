Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Госдуме Зеленскому посоветовали начать сжигать книги

16.5.2020 15:02

Фото: книги b-port.com



Введение киевскими властями санкций против МГУ, Эрмитажа и Русского географического общества прокомментировал Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий комитет Государственной думы РФ по образованию и науке.



По словам парламентария, Украина отреклась от великой культуры.



Днищем назвал решение украинского президента глава комитета Госдумы по образованию и науке. Как написал Вячеслав Никонов в своем Facebook, прокомментировав санкции Владимира Зеленского, в Киеве сначала "отреклись от Великой Победы, теперь от Великой Культуры".



По словам парламентария, исправить "острый дефицит или полное отсутствие мозгов" украинскому руководству не удастся. При этом Никонов посоветовал Зеленскому и киевским властям "начать еще сжигать на кострах книги", чтобы усилить "сходство с нацистским режимом".



Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Эрмитажа и МГУ. Согласно указу, который подписал президент Украины, в отношении целого ряда российских учреждений культуры и науки в течение трех лет будут действовать ограничительные меры.



Автор: Злата Богатова

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