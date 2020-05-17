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В Дагестане жертвами коронавируса и пневмонии стали более 40 врачей


17.5.2020 10:21
В Дагестане жертвами коронавируса и пневмонии стали более 40 врачейФото: vk.com

Более сорока дагестанских врачей скончались за последнее время от пневмонии и коронавирусной инфекции COVID, сообщил глава Министерства здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

Представитель местного руководства говорил об этом в ходе прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым.

Дагестанский министр рассказал, что на сегодняшний день в его регионе было выявлено 13 697 тыс. пациентов, заразившихся COVID-19 и заболевших внебольничными пневмониями. В результате воспаления легких скончались 657 человек.

Джамалудин Гаджиибрагимов также сообщил о том, что от пневмонии и коронавирусной инфекции COVID за последнее время скончались более сорока дагестанских врачей.

Согласно данным, которые ранее обнародовал оперативный штаб Дагестана, на территории республики за период с начала вспышки было зафиксировано 3 280 человек, инфицированных коронавирусом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 935

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